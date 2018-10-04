Болтон рассказал о концепции новой стратегии США против терроризма

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. США в новой стратегии против терроризма будут побуждать союзников "делить бремя" в противостоянии экстремизму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, ранее стратегию одобрил президент Дональд Трамп. "Работая совместно с иностранными правительствами, мы будем побуждать их к тому, чтобы они делили бремя, чтобы они могли взять на себя подходящую часть нагрузки", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме.

По его словам, концепция "в меньшей степени", чем предыдущие, будет сосредоточена на опоре США на собственные силы в борьбе с терроризмом по всему миру.

"Мы больше сфокусируемся на защите нашей страны, укреплении границ и портов, защите инфраструктуры", — сообщил Болтон. По его словам, стратегия отличается гибкостью и лучше, чем предыдущий документ от 2011 года, интегрирует военные и невоенные средства в распоряжении США.