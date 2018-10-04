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Украина и Венгрия выдворяют консулов из-за скандала с выдачей паспортов

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Главное за 4 октября 2018 года (9)
(обновлено: 19:38 04.10.2018)
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CC BY-SA 3.0 / / Город Берегово. Архивное фотоГород Берегово. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / /

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Киев и Будапешт синхронно выдворяют консулов из-за скандала с раздачей паспортов Венгрии в городе Берегово в Закарпатье.

Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозируют существенное ухудшение отношений двух стран, которое может затянуться на неопределенный срок. Дипломатический скандал может обернуться для Киева "большими проблемами" со стороны Будапешта, в том числе на пути к евроинтеграции.

Паспортный скандал

Скандал между Киевом и Будапештом разгорелся 19 сентября, когда было опубликовано видео, на котором запечатлена якобы выдача венгерских паспортов. На записи люди трижды повторяют текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции, в том числе скрывать "от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Реакция Киева последовала незамедлительно, глава МИД Украины Климкин в тот же день потребовал от Венгрии разъяснений. Тогда же он заявил о намерении выслать венгерского консула.

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
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"Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве — мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя — нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции", — заявил министр.

Климкин также обвинил Будапешт в нарушении международного законодательства. "Раздача гражданства — она сама по себе запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Что мы им позволяем, то они и должны делать на нашей территории. И это вызов нашей национальной безопасности", — сказал Климкин.

Берегово
CC BY-SA 4.0 / Сургуль /
"Агония". Политолог об объявлении Киевом консула Венгрии персоной нон грата
При этом ранее венгерский посол на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. По данным украинского внешнеполитического ведомства, Венгрия выдала в Закарпатской области уже более 100 тысяч паспортов.

При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

Выдворение консулов

После неудачных попыток сторон договориться. МИД Украины заявил, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персона нон-грата и должен покинуть страну в течение трех суток.

"Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персона нон-грата. Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что. согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в связи с деятельностью, не совместимой со статусом консульского должностного лица, консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", — говорится в сообщении украинского МИД.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии обвинил Украину в ухудшении двусторонних отношений

Климкин заявил, что выдворение из страны венгерского консула было вопросом принципа, при этом Киев не пытается ухудшить отношения с Будапештом и рассчитывает на диалог.

"Сейчас мы говорим о важности проведения с Венгрией консультаций о том, как будет осуществляться весь спектр консульских услуг", — заявил Климкин.

При этом, по его словам, Киев должен одновременно "продвигать очень жестко и последовательно в Закарпатье" украинские национальные интересы.

"Там, где венгерская сторона готова дальше сотрудничать, мы будем сотрудничать, речь не идет о желании ухудшить отношения с Венгрией. У нас есть четкая стратегия и четкий перечень мер, которые мы можем применить, есть видение временных рамок. Наша стратегия — это стратегия жесткого, последовательного, но конструктивного диалога. Мы должны решать все вопросы так, чтобы помогать венгерской общине, должны перехватить инициативу и там, где можно работать с Венгрией, там, где можем важные вещи сделать сами, будем их делать", — сказал Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Климкин считает, что на Украине надо обсудить вопрос двойного гражданства

Он добавил, что в ближайшее время вновь посетит Закарпатье и встретится не только с венгерской общиной, но и со словацкой и румынской, "поскольку там есть очень много вопросов".

Спустя несколько часов последовала реакция Будапешта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште в ответ на выдворение венгерского консула. Выступая на пресс-конференции, Сийярто также "напомнил об угрозе заблокировать присоединение Украины к ЕС и НАТО".

Глава МИД Украины назвал выдворение украинского консула неадекватной реакцией. "Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", — написал Климкин в Twitter.

Большие проблемы Киева

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выдворение консулов может негативно отразится на отношении Киева и Будапешта. Эксперт также считает, что конфликт между двумя странами может затянуться.

Закарпатье. Архивное фото
© Depositphotos / bartoshd
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"Такие решения (выдворения консулов. – Прим. ред.) в значительной мере обострят украинско-венгерские отношения. Возможно, заблокируют дипломатическую часть. Венгры, да и некоторые другие наши западные партнеры, "спишут" украинскую власть как переговорщика,  будут ожидать результатов выборов и президентских, и парламентских, чтобы выстраивать отношения с новой украинской властью. А пока будет заблокирован любой диалог между Украиной и Венгрией", — заявил Бортник РИА Новости в четверг.

При этом он считает, что международные партнеры Украины, в том числе и США, не смогут повлиять на ситуацию и разрешить конфликтную ситуацию до выборов в стране. Президентские выборы пройдут на Украине весной, а парламентские — осенью 2019 года.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Будапешт может создать Киеву большие проблемы в сложившейся между двумя странами ситуации.

Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фото
© Фото : Закарпаття
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"Мера (выдворения консула. — Прим. ред.) логичная, но контрпродуктивная. Конфликт будет двигаться к эскалации, обострению. Венгрия в состоянии создать Украине гораздо больше проблем и неприятностей, нежели Украина может сделать в отношении Венгрии… Будем наблюдать и ждать ответных ходов. Для венгерского политикума защита венгерского меньшинства в Украине станет священной коровой, на которой будут зарабатываться балл", — заявил Золотарев РИА Новости в четверг.

Он отметил, что для налаживания отношений между странами необходимо "руководствоваться здравым смыслом". При этом, по мнению, Золотарева, до выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году, улучшения отношений Киева и Будапешта ожидать не стоит.

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