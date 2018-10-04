РГО продолжит изучать последствия аварии на Фукусиме

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Русское географическое общество в скором времени продолжит исследования на Дальнем Востоке, чтобы оценить влияние аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году на обитателей морей, заявил президент общества, российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Пора вернуться к нашему проекту по Фукусиме — время прошло, радиоактивные частицы более-менее осели, и нужно выяснить, чего успели наглотаться местные ракушки и моллюски, потому что именно в них хорошо "читаются" все следы радиации", – сказал Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

Кроме того, через два года Русское географическое общество собирается отметить двухсотлетний юбилей со дня открытия русскими путешественниками Антарктиды, которую они называли "льдинным материком".

"Мы собираемся дальше развивать наш Арктический плавучий университет — очень интересный образовательный проект, в котором молодые ученые, мечтающие заниматься Арктикой, получают знания прямо в условиях северных морей, на борту исследовательского судна", – добавил Шойгу.

При этом самое увлекательное в деятельности общества — это экспедиции, подчеркнул он. "Например, совсем недавно завершилась очередная экспедиция в тувинскую Долину царей. Курган Туннуг, по версии некоторых ученых, — самый старый из скифских курганов на территории России, и он скрывает множество тайн", – рассказал Шойгу.

Другая экспедиция общества завершилась в первой половине июля. Она проходила в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, где была обнаружена древняя мумия, датируемая примерно I веком до нашей эры, напомнил министр.

Русское географическое общество в 2011, 2012 и 2014 годах провело экспедиции по изучению радиационной обстановки на Дальнем Востоке. В ней приняли участие специалисты госкорпорации "Росатом", Радиевого института имени Хлопина, Росгидромета, Минобороны, Роспотребнадзора и Морского университета имени Невельского. Тогда каких-либо существенных отклонений радиационного фона в собранных пробах воды, воздуха, донных отложениях и морских животных не выявили.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.