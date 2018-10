МИД Британии заявил, что ГРУ "почти точно" организовало серию кибератак

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить. Соответствующее сообщение опубликовал британский МИД.

"Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию ГРУ, российского военно-разведывательного управления, по беспорядочным и безрассудным кибератакам на политические институты, предприятия, медиа и спорт", — сообщается в документе.

Британский национальный центр по кибербезопасности (NCSC) приводит технические детали.

Он заявил, что ГРУ якобы причастно к краже у Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфиденциальных медицинских документов нескольких спортсменов, опубликованных в августе 2017 года, к кибератаке на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году, ко взлому электронной почты небольшого базирующегося в Британии телеканала и краже оттуда содержимого писем в июле и августе 2015 года, а также к запуску в октябре 2017 года вируса BadRabbit, от которого пострадали киевское метро, аэропорт Одессы, Банк России и два российских телеканала.

Сообщения обо всех четырех атаках снабжены на сайте ведомства комментарием: "NCSC с высокой степенью уверенности (with high confidence) полагает, что ответственным почти точно (almost certainly) было ГРУ".

NCSC также перечислило имена, с которыми связывает ГРУ: APT 28, Fancy Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, Voodoo Bear, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team, Sandworm.

"Наш посыл ясен: вместе с нашими союзниками мы раскроем попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответим на них", — заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, словам которого приводятся в сообщении.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.