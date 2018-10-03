"Контрреволюция" в Ереване: как это было

Айк Халатян, для РИА Новости
В ночь на среду Ереван снова бурлил. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА), а также партнеров в правительстве и парламенте из партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн" в попытке контрреволюции. И использовал против них свой самый мощный и эффективный ресурс — поддержку масс и способность быстрой мобилизации сторонников на акции протеста.
Спустя всего пару часов несколько десятков тысяч протестующих у здания парламента начали доносить до парламентариев: "Глас Пашиняна — это народный глас". А чтобы это звучало более доходчиво для депутатов, открыли ворота, ведущие к зданию парламента, и люди протестовали у самих его стен.
Тем самым три парламентские силы хотели застраховаться от возможного роспуска парламента и усилить позиции в переговорах с Пашиняном по вопросу досрочных выборов. Премьер с самого начала занял максималистскую позицию и требовал проведения выборов до конца этого года. Хотя ранее говорил о необходимости провести их в следующем году, дабы все политические силы могли бы к ним подготовиться и адаптироваться к произошедшим в стране изменениям.
В итоге своей законодательной инициативой депутаты добились обратного эффекта — вместо усиления их позиций в переговорах с исполнительной властью парламентский демарш привел к полному отказу Пашиняна от обсуждения даты выборов с оппонентами и его решению избрать новый парламент в самые кратчайшие сроки.
И в сложившейся ситуации, если "Процветающая Армения" вместе с РПА и "Дашнакцутюн" не планирует выдвигать собственного кандидата на пост премьера после отставки Пашиняна, логика действий партии вообще непонятна. На что рассчитывали депутаты, идя на шаги, которые грозят мощнейшим ударом по рейтингу, остается загадкой.
Сам Пашинян оказался в двойственной ситуации. Да, уличные акции протеста — очень мощное и эффективное средство политической борьбы, главное оружие в его арсенале. Но, с другой стороны, одно дело когда призывает блокировать улицы или оказывать давление на парламент оппозиционный лидер. И совсем другое — когда это делает глава исполнительной власти. И если благодаря его огромному рейтингу в обществе внутренняя аудитория готова это давление принять, то мировое сообщество не может не обратить на это внимания. Тем более что благодаря обращениям РПА европейские структуры, в частности ПАСЕ, намерены провести в республике мониторинг по вопросам давления на законодательную и судебную власть со стороны исполнительной.
Впрочем, Пашинян неслучайно накануне "народного митинга" неоднократно призывал своих сторонников избегать оскорблений или тем более агрессивных действий в отношении депутатов парламента.
В итоге, судя по спокойной речи Пашиняна после многочасовых переговоров с представителями парламентских сил, он хоть и не получил от них письменных или устных гарантий не выдвигать своего кандидата в премьеры, но остался уверен, что "месседж народа" до них дошел. И депутаты едва ли рискнут воспользоваться для очередной попытки "изменить баланс сил" предстоящей отставкой премьера — которая по действующему законодательству является единственным способом провести досрочные выборы.