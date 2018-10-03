"Контрреволюция" в Ереване: как это было

Айк Халатян, для РИА Новости

В ночь на среду Ереван снова бурлил. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА), а также партнеров в правительстве и парламенте из партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн" в попытке контрреволюции. И использовал против них свой самый мощный и эффективный ресурс — поддержку масс и способность быстрой мобилизации сторонников на акции протеста.

Спустя всего пару часов несколько десятков тысяч протестующих у здания парламента начали доносить до парламентариев: "Глас Пашиняна — это народный глас". А чтобы это звучало более доходчиво для депутатов, открыли ворота, ведущие к зданию парламента, и люди протестовали у самих его стен.

Причина акций протеста — спешно проведенные депутатами РПА при поддержке бывших коалиционных партнеров поправки в регламент Национального собрания, согласно которым в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов заседание объявляется не несостоявшимся, а отложенным, и может быть продолжено позже.

Тем самым три парламентские силы хотели застраховаться от возможного роспуска парламента и усилить позиции в переговорах с Пашиняном по вопросу досрочных выборов. Премьер с самого начала занял максималистскую позицию и требовал проведения выборов до конца этого года. Хотя ранее говорил о необходимости провести их в следующем году, дабы все политические силы могли бы к ним подготовиться и адаптироваться к произошедшим в стране изменениям.

В итоге своей законодательной инициативой депутаты добились обратного эффекта — вместо усиления их позиций в переговорах с исполнительной властью парламентский демарш привел к полному отказу Пашиняна от обсуждения даты выборов с оппонентами и его решению избрать новый парламент в самые кратчайшие сроки.

Если позиция РПА по этому вопросу досрочных выборов понятна — они неоднократно заявляли о том, что не видят в них необходимости, — то присоединение к ним партнеров Пашиняна из "Дашнакцутюн" и, самое главное, из "Процветающей Армении" вызвало удивление. Ведь если шансы первых двух партий на будущих выборах пройти в парламент минимальны, то "Процветающая Армения" могла бы претендовать на второе место, и благодаря норме закона о минимуме трети мандатов для оппозиции, несмотря на результаты на выборах, получить почти такую же крупную фракцию в будущем парламенте, как и в нынешнем.

И в сложившейся ситуации, если "Процветающая Армения" вместе с РПА и "Дашнакцутюн" не планирует выдвигать собственного кандидата на пост премьера после отставки Пашиняна, логика действий партии вообще непонятна. На что рассчитывали депутаты, идя на шаги, которые грозят мощнейшим ударом по рейтингу, остается загадкой.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Демонстранты у парламента Армении в Ереване © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Демонстранты у парламента Армении в Ереване

Сам Пашинян оказался в двойственной ситуации. Да, уличные акции протеста — очень мощное и эффективное средство политической борьбы, главное оружие в его арсенале. Но, с другой стороны, одно дело когда призывает блокировать улицы или оказывать давление на парламент оппозиционный лидер. И совсем другое — когда это делает глава исполнительной власти. И если благодаря его огромному рейтингу в обществе внутренняя аудитория готова это давление принять, то мировое сообщество не может не обратить на это внимания. Тем более что благодаря обращениям РПА европейские структуры, в частности ПАСЕ, намерены провести в республике мониторинг по вопросам давления на законодательную и судебную власть со стороны исполнительной.

Впрочем, Пашинян неслучайно накануне "народного митинга" неоднократно призывал своих сторонников избегать оскорблений или тем более агрессивных действий в отношении депутатов парламента.

В итоге, судя по спокойной речи Пашиняна после многочасовых переговоров с представителями парламентских сил, он хоть и не получил от них письменных или устных гарантий не выдвигать своего кандидата в премьеры, но остался уверен, что "месседж народа" до них дошел. И депутаты едва ли рискнут воспользоваться для очередной попытки "изменить баланс сил" предстоящей отставкой премьера — которая по действующему законодательству является единственным способом провести досрочные выборы.