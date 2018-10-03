Путин прокомментировал ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние извне на ситуацию в Венесуэле, заявив, что в страну "нельзя залезать" и "топтаться как слон в посудной лавке".

"Что касается различных инструментов влияния на ситуацию в Венесуэле — они не должны быть такими, если кто-то хочет, мы так или иначе все влияем друг на друга, но это не могут быть инструменты, которые усугубляют положение гражданского населения. Вот это принципиальный вопрос. Мы что, радуемся, что народу там тяжело живется, и хотим сделать, чтоб было еще хуже, с целью свержения президента Мадуро? Вот против него теракт был совершен, попытка его убийства. Мы тоже будем одобрять такие способы политической борьбы?" — заявил президент в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

Глава государства отметил, что такие способы абсолютно неприемлемы, и нужно предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой.

"Ничего не навязывать извне. Исторически сложилось так, как сложилось в Венесуэле, исторически сложилось в Персидском заливе, так как там сложилось, исторически сложилось в Европе, на американском континенте, в юго-восточной Азии. Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле, а только думая, что слон самое большое и самое умное животное. Нужно смотреть и дать возможность самим людям разобраться. У меня очень простое к этому отношение", — заключил Путин.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.