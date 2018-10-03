Путин прокомментировал ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние извне на ситуацию в Венесуэле, заявив, что в страну "нельзя залезать" и "топтаться как слон в посудной лавке".
Глава государства отметил, что такие способы абсолютно неприемлемы, и нужно предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой.
"Ничего не навязывать извне. Исторически сложилось так, как сложилось в Венесуэле, исторически сложилось в Персидском заливе, так как там сложилось, исторически сложилось в Европе, на американском континенте, в юго-восточной Азии. Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле, а только думая, что слон самое большое и самое умное животное. Нужно смотреть и дать возможность самим людям разобраться. У меня очень простое к этому отношение", — заключил Путин.
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