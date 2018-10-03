Путин прокомментировал инициативу Евросоюза по Ирану

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Инициатива Евросоюза по созданию финансового механизма для расчетов с Ираном в обход санкций США опоздала, но лучше поздно, чем никогда, заявил президент РФ Владимир Путин на Российской экономической неделе (РЭН).

Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Она (инициатива — ред.) опоздала немножко. Но лучше поздно, чем никогда. Опоздала, потому что президент Франции, совсем недавно выступая в Нью-Йорке, прямо заявил о необходимости повысить экономический суверенитет ЕС, снизить зависимость от США. Но, конечно, это правильно. А как иначе", — сказал Путин в среду.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.