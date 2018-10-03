В Москве люди несут цветы к посольству Армении в память об Азнавуре

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Люди несут цветы к посольству Армении в Москве в связи со смертью знаменитого певца Шарля Азнавура, передает корреспондент РИА Новости.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

Несмотря на то, что двери посольства официально открылись для желающих возложить цветы в память об Азнавуре только после 10.00 мск, на ограде возле главных ворот дипмиссии уже лежали цветы и стояли свечи, а также висели фотографии со знаменитым музыкантом.

Из динамиков в посольстве играют музыкальные композиции в исполнении Азнавура.

Позднее в среду в посольстве Армении будет открыта книга соболезнований. Желающие смогут оставить в ней запись до 5 октября включительно.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.