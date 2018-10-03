Глава Пентагона пообещал обсудить РСМД со странами НАТО

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в ходе визита в Европу спросит мнение союзников по НАТО о том, что они думают о будущем договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), чтобы потом это было учтено при принятии решения в Вашингтоне.

"Одна из причин, по которой я здесь,.. это мое желание получить совет от стран НАТО о том, что нам делать с договором, который заключили две страны, по которому одна из них живет – это мы, США, а Россия – нет", — сказал он на пресс-конференции в Париже, расшифровку которой Пентагон распространил в среду.

По словам Мэттиса, он не может предсказать дальнейшую судьбу договора.

"Это решение, которое должен принимать президент. Но могу сказать, что и на Капитолийском холме, и в государственном департаменте есть большая обеспокоенность в связи с этой ситуацией. Я вернусь с советом наших союзников и приму участие в дискуссиях о том, куда двигаться дальше", — добавил Мэттис.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.