Участники USMCA будут уведомлять партнеров о переговорах с другими странами

МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой USMCA предполагает уведомление партнеров о намерении вступить в торговые соглашения с другими странами.

"Соглашение предполагает, что торговые партнеры должны предупредить друг друга, если у них есть намерения подписать соглашения или присоединиться к торговым договорам с другими странами, у которых есть или нет рыночной экономики", — приводит портал Financiero заявление координатора консультативного совета по стратегическим переговорам Координационного предпринимательского совета Мексики Мойсеса Калача.

По его словам, речь идет, в том числе, о Китае. При этом одна из статей нового соглашения предполагает, что страны USMCA будут воздерживаться от вступления в торговые соглашения со странами, которые не относятся к рыночным.

В случае появления намерений начать подобные переговоры страны должны за три месяца до их начала сообщить об этом партнерам по USMCA, отметил Калач.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.