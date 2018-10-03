МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Президент Польши Анджей Дуда разместил в твиттере отредактированное фото с Дональдом Трампом, на котором "поменялся" с американским президентом местами. Шутка вызвала новую волну критики в польском обществе. Дуду все чаще упрекают в том, что Варшава прогибается под Вашингтон в ущерб собственным интересам.

"Мне пишут, что вчерашняя победа "бело-красных" (сборной Польши. — Прим. ред.) в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство прислали это фото. Я упал со смеху", — прокомментировал свою публикацию польский лидер.

Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem ;-))) pic.twitter.com/gWKer5qFfj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 сентября 2018 г.

За неделю до этого президент США разместил у себя на странице снимок, вызвавший бурю возмущения у поляков. На фото два президента подписывают документы. Причем Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись.

В Вашингтоне Дуда просил помешать реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также создать в Польше постоянную американскую военную базу под названием "Форт Трамп". После он уверял, что идея с базой понравилась американскому лидеру, поскольку Варшава готова сама покрыть все расходы. "Я сказал тогда: "Господин президент, мы хотели бы, чтобы в Польше была постоянная американская база". Он покачал головой, но не отреагировал. Однако когда я добавил "мы готовы выделить два миллиарда долларов, чтобы все подготовить", я увидел блеск в глазах", — делился впечатлениями Дуда.

По итогам переговоров лидеры подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве, в которой говорится, что "обе стороны обязуются рассматривать варианты укрепления военной роли США в Польше". В Варшаве уверяют, что теперь предстоят "интенсивные консультации, призванные ответить на вопрос: можно ли эту концепцию осуществить".

Но мнения в самой Польше о результатах визита Дуды в Вашингтон разделились. Одни полностью поддерживают инициативу главы государства, другие — критикуют. О необходимости постоянной военной базы США неоднократно заявляли министр обороны Польши Мариуш Блащак — один из наиболее приближенных к Ярославу Качиньскому политиков, а также премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Заместитель министра обороны страны Томаш Шатковски и вовсе назвал это "хорошей сделкой для США", а встречу двух лидеров "большим успехом польской дипломатии" и прочным польско-американским альянсом.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши в Варшаве. 6 июля 2017 © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши в Варшаве. 6 июля 2017

В МИД страны не скрывали далеко идущих планов: Великобритания покидает ЕС, союз с Турцией трещит по швам, через несколько лет Польша может стать одним из самых ценных союзников США, с легкостью заменив эти страны.

Польская оппозиция, хотя и выступает за тесное сотрудничество с Вашингтоном, раскритиковала итоги визита Дуды. Некоторым, ко всему прочему, не понравился и снимок, на котором он стоит, наклонившись к столу Трампа. "Это доказывает отсутствие профессионализма и пренебрежение искусством дипломатии. Дуда уже три года занимает пост президента, он должен знать, что международные соглашения так не подписывают", — высказался бывший пресс-секретарь МИД Польши Марчин Босацкий.

С ним согласился и бывший министр обороны страны, ныне депутат сейма от "Гражданской платформы" Томаш Семоняк, отметив, что "фотография Дуды и Трампа лучше, чем тысяча слов, показывает, какую позицию занимает Польша во время правления партии "Право и справедливость". Политик подчеркнул, что Варшава не получила ничего конкретного: ни военной базы, ни безвизового режима. "За такое унижение президента в МИД кто-то должен лишиться работы", — уверен он.

Похожую точку зрения выразила лидер партии "Современная" Катажина Любнауэр, напомнив, что Дуда так и не поднял вопрос отмены визового режима между Варшавой и Вашингтоном, а это для поляков "куда важнее американской военной базы". Включение Польши в список безвизовых стран (US Visa Waiver Program) обсуждалось еще во время визита бывшего президента США Барака Обамы в 2011 году. С тех пор прошло семь лет, межгосударственные отношения развиваются, но в этом направлении ничего не изменилось.

"Вот так после трех лет пребывания у власти "Права и справедливости" выглядит "вставание с колен", — съязвил зампредседателя комиссии сейма по иностранным делам Роберт Тышкевич, добавив, что уже ни один западный партнер не воспринимает Польшу всерьез. Бывший член партии "Право и справедливость" Павел Залевский и вовсе назвал Дуду "просителем". "Мы так низко пали", — посетовал он.

Несмотря на взаимодействие и сотрудничество, между Варшавой и Вашингтоном накопились проблемы. Поляки недовольны тем, как американцы их защищают.

"По мнению Польши, США не в полной мере реализуют потенциал по расширению военного присутствия. Если американцы все-таки разместят там базу, то поляки будут считать это железобетонной гарантией своей безопасности. Однако в Белом доме понимают, что это крайне опасный шаг, чреватый военным столкновением с Россией. На последнем саммите в Вашингтоне реакция американских властей на предложение Дуды была довольно-таки прохладной. Американцы дали понять, что они не готовы пойти на эскалацию противостояния с Москвой", — говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Варшаве также хотелось бы, чтобы Вашингтон повлиял на Германию в отношении проекта "Северный поток — 2". Поляки были уверены, что жесткое давление администрации Трампа заставит Берлин отказаться от сотрудничества с Москвой.

"Что касается подписанных Трампом и Дудой бумаг, то это было польское заявление о намерениях, цель которого показать, что власти страны готовы действовать в парадигме американской политики. Близким союзом с американцами поляки пытаются усилить влияние в ЕС, Варшава хочет автономии от Брюсселя и Берлина", — поделился мнением в разговоре с РИА Новости доцент НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский.

Политолог отметил, что ни одна из стран НАТО до сих пор не выразила готовность платить американцам за то, чтобы те разместили свои вооруженные силы на их территории. Эксперт уверен, что базы в Польше не будет. Это просто реверанс Варшавы в сторону Вашингтона.