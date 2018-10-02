В Раде потребовали расследовать "неправдивые сообщения" о Медведчуке

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, заместитель председателя общественного движения "Украинский выбор — право народа" Василий Нимченко потребовал от генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело по факту неправдивых, по его мнению, заявлений депутатов в отношении лидера движения Виктора Медведчука.

Ранее глава фракции "Народный фронт" в Верховной раде Максим Бурбак предложил Службе безопасности Украины провести расследование якобы "антигосударственной" деятельности Медведчука. Позднее депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус сообщил, что главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку направлено депутатское с требованием провести расследование антиукраинской деятельности Медведчука.

"Общественное движение "Украинский выбор — право народа" призывает дать надлежащую оценку словам и действиям всех этих кляузников-обличителей", — говорится в сообщении пресс-службы движения.

По данным пресс-службы, Нимченко обратился с депутатским обращением к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело по статье "заведомо неправдивого сообщения".

В сообщении уточнили, что депутаты Рады в своем обращении к главе СБ Украины сами используют искусственно созданную "доказательную базу", а следовательно, сами совершают преступление, предусмотренное статьей "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".