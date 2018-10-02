В Раде потребовали расследовать "неправдивые сообщения" о Медведчуке

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, заместитель председателя общественного движения "Украинский выбор — право народа" Василий Нимченко потребовал от генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело по факту неправдивых, по его мнению, заявлений депутатов в отношении лидера движения Виктора Медведчука.
"Общественное движение "Украинский выбор — право народа" призывает дать надлежащую оценку словам и действиям всех этих кляузников-обличителей", — говорится в сообщении пресс-службы движения.
В сообщении уточнили, что депутаты Рады в своем обращении к главе СБ Украины сами используют искусственно созданную "доказательную базу", а следовательно, сами совершают преступление, предусмотренное статьей "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".