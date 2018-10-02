КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) во вторник заявил, что в стране с начала года зафиксировано 64 случая применения силы к сотрудникам средств массовой информации, семь из них — в сентябре.

"Семь инцидентов с применением силы против журналистов зафиксировано в сентябре, причем атаковали именно женщин. В целом с начала года в Украине зафиксировано 64 проявления физической агрессии в отношении журналистов", — написал во вторник на странице в Facebook глава организации Сергей Томиленко.

Отмечается, что в сентябре силу в отношении работников СМИ дважды применяли в Киеве, Николаевской и Днепропетровской областях, а также один раз в Ровенской области. Кроме того, четыре проявления физической агрессии в отношении журналистов зафиксировано в августе.