Лондон стремится скрыть правду по делу Скрипалей, заявила Захарова

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отказ Лондона Генпрокуратуре РФ в оказании помощи по "делу Скрипалей" подтверждает желание Британии скрыть правду, не допустить объективного расследования, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее российское посольство в Лондоне сообщило, что МВД Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по "делу Скрипалей".

Как отметила Захарова, был использован надуманный предлог, что выполнение этих запросов может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам Соединенного Королевства.

"Позиция официального Лондона, утвержденная, как отмечается, на самом высоком политическом уровне, лишь подтверждает явное желание властей этой страны скрыть правду, не допустить объективного и транспарентного расследования инцидента со Скрипалями и установления истинных причин произошедшего в Солсбери", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.