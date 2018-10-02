В 17 испанских тюрьмах действовала ячейка, вербовавшая террористов

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Ячейка, занимавшаяся вербовкой последователей террористической организации "Исламское государство"*, действовала в 17 тюрьмах Испании, сообщил МВД страны.
Члены группировки, связанные с террористической организацией ИГ*, занимались поиском потенциальных последователей среди других заключенных. Среди 25 человек — несколько граждан Испании, принявших ислам. Находившиеся в разных тюрьмах члены ячейки поддерживали связь через переписку.
МВД Испании утверждает, что это первая подобная ячейка в Европе, действовавшая исключительно в пенитенциарных учреждениях.
С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали более 230 человек по подозрению в терроризме.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.