ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Заявление украинских пограничников об использовании ополчением лазерного оружия является вымыслом Киева, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что ополченцы якобы использовали лазерное оружие в районе КПП "Марьинка", в результате чего один силовик получил "ожог сетчатки глаза вследствие поражения лазерным лучом". Также в ведомстве утверждали, что это уже пятый случай "использования запрещенного лазерного оружия" ополченцами с 2016 года.

"Да, а еще наряду с лазерным оружием мы используем космические бластеры, которые поражают противника и заставляют писать такую фантастику. Какое лазерное оружие? Есть лазерные винтовки ослепляющего действия, изобретенные в США. Следуя логике украинских пограничников, нам их США поставляет? Пусть лучше перестанут заниматься написанием фейков или же проверят качество оптики, находящейся на вооружении силовиков", — сказал РИА Новости представитель командования ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.