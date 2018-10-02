Погранслужба Украины обвинила ополченцев в применении лазерного оружия

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Госпогранслужба Украины обвинила ополченцев в очередном использовании лазерного оружия в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Вчера вечером на блокпосту первого рубежа "Марьинка", в рамках дорожного коридора Донецк-Курахово, военнослужащий получил боевое травмирование от лазерного оружия боевиков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пограничник выполнял задачу по наблюдению через оптический прибор, "увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны враждебного укрепления и почувствовал резкую боль в глазах". Военнослужащий был госпитализирован, где врачи поставили предварительный диагноз — ожог сетчатки глаза вследствие поражения лазерным лучом. Потеря зрения составляет 80%.

"Это уже пятый случай использования запрещенного лазерного оружия специального назначения. В течение 2016-2018 годов еще четыре военнослужащих Госпогрнаслужбы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

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