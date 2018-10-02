Франция заморозила активы дирекции министерства разведки Ирана

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Париж решил заморозить активы двух выходцев из Ирана и дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французского городе Вильпент, говорится в совместном заявлении глав МВД, МИД и министерства экономики Франции.
"Попытка теракта была предотвращена в Вильпенте 30 июня. Этот акт чрезвычайной степени тяжести, планируемый на нашей территории, не может остаться без ответа. Постановлением от 2 октября 2018 года государственного министра, министра внутренних дел и министра экономики и финансов… Франция предприняла целенаправленные и соразмерные превентивные меры по замораживанию активов Ассадоллы Асади (Assadollah Asadi) и Саида Хашеми Могадама (Saeid Hashemi Moghadam), выходцев из Ирана, а также дирекции внутренней безопасности министерства разведки Ирана", — говорится в коммюнике.