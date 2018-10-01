На Украине более 20 человек отравились на поминках

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Более 20 человек попали в больницу с пищевым оставлением после поминального обеда в ресторане "Киевская Русь" в Винницкой области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Госпотребслужбы Украины.
По данным ведомства, обед готовили три работника ресторана "Киевская Русь" и посторонний человек, который им помогал, у всех сотрудников были медицинские книжки.
"Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены "горячий цех", цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют… Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды", — добавили в Госпотребслужбе.
Работа заведения приостановлена.