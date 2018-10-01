На Украине более 20 человек отравились на поминках

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Более 20 человек попали в больницу с пищевым оставлением после поминального обеда в ресторане "Киевская Русь" в Винницкой области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Госпотребслужбы Украины.

"По состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 1 октября 2018 года в окружной больнице интенсивного лечения города Могилев-Подольский находятся 24 человека, в том числе один ребенок девяти лет с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обед готовили три работника ресторана "Киевская Русь" и посторонний человек, который им помогал, у всех сотрудников были медицинские книжки.

"Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены "горячий цех", цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют… Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды", — добавили в Госпотребслужбе.

Работа заведения приостановлена.