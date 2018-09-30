В Иране троих человек приговорили к смертной казни из-за коррупции

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трех человек приговорили к смертной казни в Иране по обвинению в коррупции, сообщает местный телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи.

По словам Мохсени Эджени, приговоры были вынесены специальными трибуналами в Тегеране, которые к настоящему моменту вынесли различные приговоры 35 "экономическим нарушителям". Из них 32 человек приговорили к тюремному заключению на срок до 20 лет.

"Из 35 осужденных троих приговорили к смертной казни за "распространение коррупции на земле", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление Мохсени Эджени.

По его словам, приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение. Все приговоры, за исключением смертной казни, являются окончательными. Апелляцию в Верховный суд в связи со смертной казнью можно подать в течение 10 дней.

Ранее глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани написал письмо верховному лидеру, в котором говорилось о том, что "враги развязали экономическую войну против иранского народа", и попросил дать разрешение на принятие "решительных и быстрых мер в рамках закона". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на это призвал к "быстрым и справедливым" правовым действиям для противостояния экономической войне в стране.