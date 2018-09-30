Эрдоган заявил о готовности помочь Индонезии после землетрясения

Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности помочь властям Индонезии после землетрясения, в результате которого погибли более 800 человек.

"Я молюсь за наших братьев и сестер, погибших при землетрясении и цунами в Индонезии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и приношу мои глубокие соболезнования народу Индонезии. Турция готова сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Индонезии залечить свои раны", — написал турецкий лидер в Twitter

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.