На Украине один человек пострадал при взрыве на территории воинской части

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Взрыв произошел на территории воинской части Вооруженных сил Украины в Херсонской области, один военный-контрактник госпитализирован, сообщает местное издание "Новый день".

По данным издания, взрыв произошёл в ночь на воскресенье на территории воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденское Олешковского района.

"При этом пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник, которого госпитализировали в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев. Причина взрыва пока неизвестна", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, по словам сослуживцев, пострадавший "решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость".