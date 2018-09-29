Порошенко рассказал о стратегии возвращения Донбасса под контроль Киева

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе.

"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение более как 60% граждан, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе. Это и квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупации", — сказал Порошенко во время выступления в Харькове.

Порошенко сообщил, что ознакомился с результатами опроса неких трех авторитетных компании, которые интересовались, какой люди видят оптимальную стратегию возвращения Донбасса под контроль Киева.

По его словам, 11,5% опрошенных выступают за военное наступление с артиллерией, танками и авиацией и "только силой вернуть Донбасс". Он также сообщил, что 9% опрошенных считают, что абсолютно ничего менять не надо, еще 10% предлагают "изолировать Донбасс колючей проволокой и забыть". При этом Порошенко не уточнил, на основании какого опроса он приводит эти данные.