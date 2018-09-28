В Испании приняли закон о регулировании работы Uber и Cabify

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Работу сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify будут регулировать испанские региональные власти, такое решение принял кабинет министров страны на заседании в пятницу в попытке урегулировать многолетний конфликт между официальными таксистами и водителями этих компаний.

"Автономные сообщества и мэрии будут заниматься регулированием работы служб аренды автомобилей с водителем (VTC)", — говорится в правительственном постановлении.

Кроме того, в течение четырехлетнего переходного периода владельцам лицензий VTC необходимо будет получить разрешение местных властей. Местные власти могут или вообще запретить Uber и Cabify на своей территории, или установить новые правила и квоты, отмечают в правительстве.

До сих пор в Испании официально была установлена пропорция 30/1. То есть на тридцать лицензий такси должна приходиться лишь одна лицензия VTC, однако эта квота не соблюдалась, на сегодняшний день в стране существуют 11 тысяч лицензий VTC, в пять раз больше, чем предусматривает закон. Кроме того, лицензия VTC обходится на порядок дешевле официальной лицензии таксистов.

"Никто не должен быть вне правил и не должно быть бизнеса вне правил", — заявил на пресс-конференции по итогам заседания испанский министр развития Хосе Луис Абалос, добавив, что правительство готово к массовым судебным искам.

"Очевидно, что будут иски со всех сторон", — сказал он.

В течение последних нескольких лет таксисты выходили на массовые акции протеста, в конце июля они объявили всеобщую забастовку. Происходили нападения на автомобили Uber и Cabify. Помимо соблюдения установленных квот таксисты требовали, чтобы водители этих сервисов не нарушали правила — не подсаживали пассажиров на улицах и не имели права работать неограниченное количество часов в день.

Накануне принятия нового закона на улицы вышли уже водители Uber и Cabify, обвиняя власти, что они не прислушались к их мнению, угрожая забастовкой и судебными исками.

Из всех испанских городов онлайн-сервис пассажирских перевозок Uber работает лишь в Мадриде, Барселоне, Севилье и Валенсии. Главный конкурент Uber в Испании — Cabify (он также действует в Португалии и некоторых странах Латинской Америки), он существует в Мадриде, Малаге, Барселоне, Севилье, Аликанте и Валенсии.