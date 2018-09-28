В Житомире радикалы разгромили кафе за публикацию карты Украины без Крыма

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Житомире активисты праворадикальной группировки С-14* забросали кафе "ShariKava" шашками, сообщает местное издание "Журнал Житомира".
"Праворадикалы забросали заведение дымовыми шашками, работникам и посетителям кафе пришлось оперативно эвакуироваться", — пишет издание.
Отмечается, что сотрудники кафе позже принесли изменения за "неправильную карту".
Незадолго до атаки на "ShariKava" члены С-14* напали на адвоката Андрея Гожия, защищающего в украинском суде Василия Муравьицкого. Киев обвиняет журналиста госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы за публикацию материалов на сайтах, которые, по мнению украинских властей, "администрировались из России". В Москве назвали это задержание очередным эпизодом давления на оппозиционные СМИ на Украине, а международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести.
В различных странах, в том числе и тех, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, в продаже не раз появлялась полиграфическая продукция, где полуостров изображен как российская территория. Это неизменно вызывает острую реакцию Киева.
*Запрещенная в России экстремистская организация