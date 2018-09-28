В Житомире радикалы разгромили кафе за публикацию карты Украины без Крыма

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Житомире активисты праворадикальной группировки С-14* забросали кафе "ShariKava" шашками, сообщает местное издание "Журнал Житомира".

По информации портала, поводом для нападения радикалов послужила размещенная на сайте заведения карта Украины без Крыма.

"Праворадикалы забросали заведение дымовыми шашками, работникам и посетителям кафе пришлось оперативно эвакуироваться", — пишет издание.

Отмечается, что сотрудники кафе позже принесли изменения за "неправильную карту".

Незадолго до атаки на "ShariKava" члены С-14* напали на адвоката Андрея Гожия, защищающего в украинском суде Василия Муравьицкого. Киев обвиняет журналиста госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы за публикацию материалов на сайтах, которые, по мнению украинских властей, "администрировались из России". В Москве назвали это задержание очередным эпизодом давления на оппозиционные СМИ на Украине, а международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В различных странах, в том числе и тех, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, в продаже не раз появлялась полиграфическая продукция, где полуостров изображен как российская территория. Это неизменно вызывает острую реакцию Киева.

*Запрещенная в России экстремистская организация