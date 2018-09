"Аж всплакнул": в Сети не оценили пение Виталия Кличко

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пользователи социальных сетей не оценили попытку мэра Киева Виталия Кличко исполнить хит The Beatles.

Ранее Кличко написал в фейсбуке, что готовится выступить на открытии 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом, в рамках которого пройдет шоу талантов.

"Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета была моя вторая репетиция", — написал экс-чемпион мира по боксу, опубликовав ролик, на котором он исполняет песню Let it be.

Однако старания Кличко пришлись по душе не всем пользователем Сети.

"А я все ждала, когда запоет", — пошутила Светлана в фейсбуке.

"Аж всплакнул", — сыронизирвал Саша Сидоренко.

"Лишь бы стихи не писал", — написала @OFLTereshchenko.

Многие киевляне также посоветовали Кличко обратить внимания на проблемы города.

"Музыкант", включи горячую воду!" — написал Максим Ломанов.

"Господин мэр, я <…> час простоял в пробке. А вы все поете", — возмутился Артем Ткаченко.

"В президенты метит", — объяснил творческий порыв Кличко ‏ @pogovorim12.

Виталий Кличко известен своими яркими изречениями и оговорками. Так, в мае политик признался, что любит футбол "потому что футбол есть", а незадолго до этого призывал строить новые памятники, чтобы "угрожать" городу (имелось в виду — украшать). В марте политик пообещал выпустить сборник "изречений", в котором будут собраны все его ошибки.