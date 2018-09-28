Следующий саммит СНГ пройдет в Ашхабаде

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Следующий саммит СНГ пройдёт 11 октября 2019 года в Ашхабаде, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"По предложению туркменской стороны принято решение провести следующее заседание Совета глав государств (СНГ) 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде", — сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Лебедев добавил, что "было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году". По его словам, сопредседателями станут Таджикистан и Узбекистан.