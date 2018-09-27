Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

АФИНЫ, 27 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос отменил все ограничения на снятие наличных в стране и повысил ежемесячный лимит снятия наличных за рубежом, сообщила пресс-служба минфина.
"Сегодняшнее решение министра финансов, который внес изменения в ограничения на снятие наличных средств и трансфер капитала, направлено в официальную правительственную газету для публикации. Таким образом выполняются две части дорожной карты по отмене ограничений на движение капитала, то есть отменены ограничения на снятие наличных средств и движение капитала внутри страны, при этом постепенно снимаются ограничения на перевод капитала за границу, предусмотренные в третьей части дорожной карты", — сообщили в минфине.
Кроме того, облегчаются переводы от юридических лиц за рубеж, связанные с предпринимательской деятельностью: повышена с 40 тысяч до 100 тысяч евро сумма транзакции для каждого клиента и в день.
Разрешается переводить за границу средства, являющиеся прибылью и дивидендами от иностранного капитала, вложенного в Грецию, до 100% инвестированного капитала за каждый календарный год.
Цакалотос 15 сентября пообещал, что "очень скоро последует новое ослабление мер контроля" и страна перейдет к последнему этапу полной отмены ограничений на движение капитала.