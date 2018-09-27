Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

АФИНЫ, 27 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос отменил все ограничения на снятие наличных в стране и повысил ежемесячный лимит снятия наличных за рубежом, сообщила пресс-служба минфина.

Ограничения на движение капитала (capital control) были введены в июне 2015 года в связи с острейшим финансовым кризисом и массовым снятием средств со счётов. С тех пор правительство значительно ослабило меры контроля.

"Сегодняшнее решение министра финансов, который внес изменения в ограничения на снятие наличных средств и трансфер капитала, направлено в официальную правительственную газету для публикации. Таким образом выполняются две части дорожной карты по отмене ограничений на движение капитала, то есть отменены ограничения на снятие наличных средств и движение капитала внутри страны, при этом постепенно снимаются ограничения на перевод капитала за границу, предусмотренные в третьей части дорожной карты", — сообщили в минфине.

"С 1 октября разрешается без ограничений снятие наличных средств в Греции. С 1 октября разрешается снятия наличных средств в учреждениях за рубежом на сумму 5 тысяч евро. С публикацией решения увеличивается с 3 тысяч до 10 тысяч евро сумма, разрешенная для вывоза за рубеж. Банкноты евро и/или иностранной валюты можно вывезти за одну поездку за границу", — сообщила пресс-служба.

Кроме того, облегчаются переводы от юридических лиц за рубеж, связанные с предпринимательской деятельностью: повышена с 40 тысяч до 100 тысяч евро сумма транзакции для каждого клиента и в день.

Разрешается переводить за границу средства, являющиеся прибылью и дивидендами от иностранного капитала, вложенного в Грецию, до 100% инвестированного капитала за каждый календарный год.

"Это решение стало еще одним шагом в "дорожной карте" постепенного смягчения ограничений на снятие наличных средств и трансфера капитала, принятой 15 мая 2017 года. Целью ее является полная отмена ограничений как можно скорее, обеспечив при этом финансовые и макроэкономическая стабильность", — отметили в минфине.

Цакалотос 15 сентября пообещал, что "очень скоро последует новое ослабление мер контроля" и страна перейдет к последнему этапу полной отмены ограничений на движение капитала.