Лавров принял участие в рабочем завтраке глав МИД постоянных членов СБ ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств пятерки постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерреша.

Председательствовал на встрече госсекретарь США Майк Помпео. Все остальные страны пятерки (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) также были представлены на министерском уровне. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по Корейскому полуострову, председательствовать на которой также будет Помпео.

Предстоящая встреча по Корейскому полуострову интересовала и собравшихся на освещение завтрака в нью-йоркский отель "Лотте Плаза" журналистов. Одна из них попыталась задать вопрос Помпео о том, какое послание Пхеньяну он намерен озвучить на предстоящем заседании Совбеза, однако госсекретарь не стал отвечать на этот вопрос.

Остальные министры также воздержались от каких-либо открывающих встречу заявлений. После короткой протокольной съемки рабочий завтрак продолжился за закрытыми дверями.

Главы МИД пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН собрались перед заседанием по КНДР на завтрак. pic.twitter.com/RrQen1joED — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 сентября 2018 г.

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