Лавров принял участие в рабочем завтраке глав МИД постоянных членов СБ ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств пятерки постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерреша.
Предстоящая встреча по Корейскому полуострову интересовала и собравшихся на освещение завтрака в нью-йоркский отель "Лотте Плаза" журналистов. Одна из них попыталась задать вопрос Помпео о том, какое послание Пхеньяну он намерен озвучить на предстоящем заседании Совбеза, однако госсекретарь не стал отвечать на этот вопрос.
Остальные министры также воздержались от каких-либо открывающих встречу заявлений. После короткой протокольной съемки рабочий завтрак продолжился за закрытыми дверями.
Главы МИД пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН собрались перед заседанием по КНДР на завтрак. pic.twitter.com/RrQen1joED— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 сентября 2018 г.