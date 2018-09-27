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Эрдоган посетит Германию по приглашению ее президента

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 27 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Германию по приглашению ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера 27-29 сентября с государственным визитом, в ходе которого обсудит с ним и канцлером ФРГ Ангелой Меркель двусторонние и международные проблемы, прежде всего, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.

Эрдоган также примет участие в торжественном ужине, организованном Штайнмайером. Этот визит станет первым государственным визитом президента Турции в ФРГ за последние семь лет.

"Особенные" отношения Турции и Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Архивное фото
© AP Photo / Presidency Press Service
Германия надеется на конструктивные отношения с Турцией после выборов
"В ходе переговоров Эрдогана с Меркель и Штайнмайером будет обсуждаться сотрудничество в области экономики, безопасности, обороны, культуры и социальной сферы, а также проблемы, связанные с проживанием турецкого сообщества в Германии. Кроме того, планируется обсуждение вопросов, связанных, прежде всего, с ситуацией в Сирии, сотрудничеством двух стран в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией", — говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Отмечается, что предметом переговоров Эрдогана в Германии также станут отношения Турции с ЕС. "Ожидается, что Эрдоган проведет ряд встреч с представителями общественных организаций, главами ведущих германо-турецких компаний. Кроме этого, в Кёльне наш президент примет участие в церемонии открытия мечети", — говорится в сообщении.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Меркель намерена обсудить с Эрдоганом тему германо-турецких отношений и региональную проблематику, в том числе сложные вопросы, по которым есть разногласия. "Будем обсуждать всю повестку не только германо-турецких тем, но и региональных вопросов, в том числе тех, в оценке которых мы расходимся с Турцией, сложные темы. Речь пойдет также об общих интересах", — сказал Зайберт, повторив свое ранее сделанное заявление о том, что в Берлине заинтересованы в экономически стабильной Турции.

По словам Зайберта, несколько миллионов выходцев из Турции и их потомков, проживающие в Германии, делают отношения между Берлином и Анкарой "особенными". "Турция является важным партнером для нас и для Европы. У нас есть принципиальный интерес в экономически стабильной Турции, в политически стабильной Турции и, конечно, в Турции, которая соблюдает принципы демократии. Это те рамки для переговоров, в которые мы намерены вступить", — добавил Зайберт.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

Германия поворачивается лицом к Востоку

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте
© AFP 2018 / Odd Andersen
Из "рая" в АдГ. "Альтернатива для Германии" отобрала у Меркель ГДР
Как заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол, в ходе визита Эрдогана в Германию кризис между Турцией и ЕС может перейти в стадию нормализации при посредничестве Берлина. "Интересы Турции и Германии, особенно с точки зрения действий США, совпадают. Протекционистская политика Вашингтона заставляет Берлин и Анкару действовать сообща", — сказал Эрол.

По его словам, для того, чтобы быть сильным игроком внутри ЕС, Германии необходимо наладить отношения с двумя ее партнерами на Востоке — Россией и Турцией. "Отношения, которые сегодня выстроили между собой Россия и Турция, носят ключевой характер для создания тройственного евразийского альянса Турция-Россия-Германия. В 2010 году уже начинался процесс образования этого альянса, потом он застопорился, но сейчас этот альянс снова начинает вырисовываться. Турецко-германские отношения могут способствовать улучшению отношений между ФРГ и Россией, укреплению доверия между ними", — сказал Эрол.

Он отметил, что Турция будет продолжать оставаться главной страной, в которой нуждается ЕС и прежде всего Германия в плане решения актуальных вопросов, связанных с беженцами. "Поэтому стабильность Турции для Европы является важной. Это показывает, что в скором времени акцент отношений между Турцией и ФРГ переместится на вопросы безопасности, как это произошло между Турцией и Россией", — подчеркнул собеседник агентства.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель знакомится с фермерской продукцией во Фрайбурге, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / dpa / Patrick Seeger
Спор о России раскалывает Германию на восток и запад
Он выразил сомнение в том, что визит Эрдогана в Германию ускорит процесс вступления Турции в ЕС. "Тем не менее, в краткосрочной перспективе кризис в отношениях между Европой и Турции сменится периодом нормализации, снизится экономическое давление на Турцию со стороны ЕС. США действует путем санкций и давления долларом, и мы наблюдаем ответную реакцию ЕС, который с этой политикой не согласен. И это противостояние, безусловно, очень выгодно Турции, Ирану и России", — заявил эксперт.

По его мнению, Турция помогает в этой борьбы ЕС против США за свою независимую политику. "Мы видим две группы стран, которые нуждаются друг в друге. Ситуация подталкивает ЕС к более тесному сотрудничеству с Ираном, Россией и Турцией, и Турция выступает тут как главный актор", — отметил Эрол.

После того, как Германия Турцией сблизятся, к ним намного легче будет присоединиться и России, считает эксперт. "Кроме этого, ФРГ сейчас берет курс на построение новой Германии, которая будет сильной и независимой от США страной. Но ей это невозможно сделать в одиночку, поэтому она поворачивается лицом к Востоку", — отметил Эрол.

Налаживание связей с Турцией важно для ФРГ как с точки зрения укрепления ее позиций в ЕС, так и для преодоления ксенофобии и исламофобии с учетом того, что в Германии проживает 3,5 миллиона турок, добавил собеседник агентства.

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