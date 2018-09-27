Глава МИД Японии провел 20-минутную беседу с министром иностранных дел КНДР

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал журналистам, что провел 20-минутную встречу с главой внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ён Хо.

Встреча министров иностранных дел двух стран произошла в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В штаб-квартире ООН я провел встречу с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в течение 20 минут. Относительно содержания встречи — я не буду его касаться и (говорить) больше (чем уже сказал)", — приводит слова министра телекомпания NHK.

В то же время глава японского МИД подчеркнул, что это была именно встреча, а не разговор на ходу.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для того, чтобы решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами, а также проблему ядерной и ракетной программ.

Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, выяснилось, что ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК родственников похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

В 2014 году Японии удалось добиться от КНДР создания комитета с особыми полномочиями, который должен был досконально изучить вопрос японских граждан. В ответ на это Япония отменила часть введенных против КНДР экономических санкций. Токио рассчитывал, что расследование будет закончено через год, однако за 12 месяцев ей так и не удалось получить от северокорейской стороны даже первых результатов. После этого Япония вернулась к прежнему режиму санкций, а Северная Корея прекратила консультации по этому вопросу.