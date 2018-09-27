Глава МИД Японии провел 20-минутную беседу с министром иностранных дел КНДР

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал журналистам, что провел 20-минутную встречу с главой внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ён Хо.
Встреча министров иностранных дел двух стран произошла в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В штаб-квартире ООН я провел встречу с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в течение 20 минут. Относительно содержания встречи — я не буду его касаться и (говорить) больше (чем уже сказал)", — приводит слова министра телекомпания NHK.
В то же время глава японского МИД подчеркнул, что это была именно встреча, а не разговор на ходу.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для того, чтобы решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами, а также проблему ядерной и ракетной программ.
В 2014 году Японии удалось добиться от КНДР создания комитета с особыми полномочиями, который должен был досконально изучить вопрос японских граждан. В ответ на это Япония отменила часть введенных против КНДР экономических санкций. Токио рассчитывал, что расследование будет закончено через год, однако за 12 месяцев ей так и не удалось получить от северокорейской стороны даже первых результатов. После этого Япония вернулась к прежнему режиму санкций, а Северная Корея прекратила консультации по этому вопросу.