Лавров передал Гутеррешу издание сочинений Примакова

ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу десять томов сочинений Евгения Примакова, торжественная церемония прошла в здании секретариата ООН.

"Я бы хотел подарить вам десять томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в министерстве иностранных дел. Я надеюсь, что эти книги найдут свое место в библиотеке ООН", — сказал он.

В свою очередь Гутерреш отметил, что встречался с Примаковым. "Я помню его очень хорошо", — сказал генсек.

Примаков написал ряд научных и публицистических трудов, посвященных вопросам ближневосточной политики и внешней политики РФ. Переданное в Гутеррешу издание было подготовлено к первой годовщине смерти Примакова. В десять томов вошли научные исследования, учебно-методические работы академика, и его журналистские публикации, выступления, интервью.