Основателя правящей партии в Италии грозит тюремное заключение

РИМ, 27 сен — РИА Новости, Сергей Старцев. Основатель и бывший лидер правящей ныне в Италии политической партии "Лига" сенатор Умберто Босси будет отправлен за решетку во исполнение окончательного решения суда, приговорившего его к одному году и 15 дням лишения свободы за оскорбление президента Италии; такое решение обнародовала поздно вечером в среду прокуратура североитальянской провинции Брешия.

Одновременно прокуратура издала постановление, согласно которому исполнение данного наказания временно приостанавливается. Согласно действующему в Италии законодательству тяжело больной 77-летний политик имеет отныне в своем распоряжении 30 дней для того, чтобы официально попросить о замене тюремного заключения альтернативным наказанием. В частности, речь может идти об исполнении общественных работ, как это было в случае с приговоренным к четырем годам тюрьмы бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Кроме того, Босси может попросить заменить ему тюремное заключение домашним арестом или даже отложить исполнение решения о лишении свободы на неопределенное время. Если же политик не сделает соответствующего запроса, решение о его заключении под стражу автоматически вступит в силу.

К тюремному заключению Босси приговорили за оскорбление президента Италии Джорджо Наполитано в ходе одного из партийных митингов в декабре 2011 года. Тогда, еще будучи федеральным секретарем "Лиги", Босси публично назвал главу государства бранным словом. Более того, он сопроводил оскорбление широко известным жестом "рога", который в Южной Европе считается грязным намеком на то, что тот, кому этот жест адресован, является рогоносцем. С заявлением о недостойном поведении известного политика в судебные органы обратились рядовые граждане, которые усмотрели в происшедшем глумление над президентом республики, который, согласно конституции Италии "представляет национальное единство".

В сентябре 2015 года суд города Бергамо признал Босси виновным в оскорблении чести и достоинства президента Италии и приговорил его к полутора годам лишения свободы. В январе 2017 года Апелляционный суд Брешии подтвердил обвинительный приговор, сократив срок наказания до одного года 15 дней тюрьмы. 12 сентября Верховный Кассационный суд Италии утвердил данное решение, поставив точку в этом судебном процессе.

Примечательно, что в начале прошлой недели адвокаты "Лиги" достигли соглашения с прокуратурой о порядке выплаты в госказну 49 миллионов евро, которые ранее были незаконно присвоены Босси и его ближайшим окружением из государственных фондов по финансированию политических партий. Громкий скандал в этой связи разгорелся на Апеннинах семь лет назад. В июле 2017 года суд Генуи приговорил Босси к 2,5 годам лишения свободы за крупномасштабное мошенничество. По данным прокуратуры, только в 2008-2010 годах руководством "Лиги" были получены около 50 миллионов евро госфинансирования, причем большая часть этих средств была использована в личных целях членами семьи Босси и его приближенными.

В результате в апреле 2012 года основатель "Лиги" был вынужден уйти в отставку, хотя ему в качестве утешительного приза и был уготован пост "пожизненного президента" партии. Тяжело больной Босси фактически полностью отошел от активной политической деятельности, а большинство его ближайших сторонников были постепенно оттеснены на третьестепенные роли. Тем не менее, в ходе парламентских выборов 4 марта ветеран итальянской политики вновь был избран членом Сената республики.

На мартовских выборах "Лига" заручилась поддержкой 17% избирателей и совместно с "Движением 5 звезд" сформировала коалиционное правительство. Нынешний лидер "Лиги" Маттео Салвини сейчас занимает пост вице-премьера и главы МВД Италии. Согласно опросам общественного мнения, он является одним из наиболее популярных политиков страны.