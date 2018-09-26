Президент Боливии резко осудил политику США в присутствии Трампа и Помпео

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес резко осудил политику США на заседании СБ ООН под председательством Соединенных Штатов, где присутствовали президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майк Помпео.

Моралес, в частности, обвинил США в неуважении к принципам ООН и международному праву и во вмешательстве во внутренние дела стран, включая Боливию. Трамп, сидевший за круглым столом через одно кресло от Моралеса, слушал безучастно, а у госсекретаря Помпео заявления Моралеса вызвали ухмылку.

"Боливия категорически осуждает односторонние шаги против Ирана. Мы также осуждаем тот факт, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, ссылаясь в качестве предлога на необходимость продолжать политику вмешательства в дела братской страны Ирана", — заявил, в частности, Моралес. Он поблагодарил Россию и Китай за усилия по сохранению иранской ядерной сделки.

Президент Боливии также обвинил США во вмешательстве в дела и вторжении в Ливию, Ирак и Сирию.

"США продемонстрировали неуважение к международному праву и принципу многостороннего диалога", — добавил Моралес.

"США никоим образом не заинтересованы в поддержке демократии. Они поддерживают государственные перевороты и диктатуры", — заключил президент Боливии.