Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Основатель правой французской партии "Национальный фронт", ныне известной как "Национальное объединение", отец лидера партии Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в окрестностях Парижа.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение политика, причиной для отправки его в больницу послужил "стойкий жар". Вместе с тем отмечается, что его жизни ничто не угрожает, и госпитализация нужна только для того, чтобы избежать осложнений.

Ле Пен-отец 20 июня отметил свой 90-й день рождения, также находясь в больнице. Тогда поводом для беспокойства стали последствия перенесенного ранее гриппа. Проведя в медучреждении около 10 дней, политик был выписан домой.