Патрушев заявил о необходимости координации усилий для борьбы с терроризмом

ТЕГЕРАН, 26 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает, что России, Афганистану, Индии, Ирану и Китаю удастся наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане по линии секретарей совбезов.

"Надеюсь, что наше первое заседание заложит необходимую основу для создания механизма регулярных консультаций", — подчеркнул Патрушев на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из этих пяти стран.

Он выразил соболезнования секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и всему иранскому народу в связи с многочисленными жертвами недавнего теракта в Ахвазе. "Терроризм — наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях", — подчеркнул секретарь Совбеза России.

По его словам, страны-участницы консультаций в Тегеране "едины или близки в оценках деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана". Патрушев напомнил, что неоднократно целями террористов-смертников в этой стране становились дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций — "граждане наших стран, работающие в Афганистане с благородной миссией оказания содействия афганскому народу".