США не комментируют деятельность "пятерки" на атомных проектах в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США воздерживаются от комментариев относительно таких атомных проектов в Иране, как реконструкция реактора на тяжелой воде в Араке и перепрофилирование объекта в Фордо, которые по-прежнему поддерживают страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания).

"Сейчас нет комментариев по этому поводу", — сказал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, отвечая на вопрос РИА Новости, поддерживают ли США данные проекты.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что участники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) продолжат поддерживать модернизацию реактора Арак и перепрофилирование объекта в Фордо.

После достижения сделки по ядерной программе власти Ирана в обмен на постепенное снятие санкций согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении или же нарушении достигнутых договоренностей, а также занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке. Согласно договоренностям, реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов. Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп в мае этого года принял решение выйти из этого соглашения.