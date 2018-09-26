Аргентина и МВФ объявят о новом соглашении по кредиту

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Министр экономики Аргентины Николас Духовне сообщил во вторник, что уже в среду его страна и Международный валютный фонд (МВФ) объявят в Нью-Йорке о новом соглашении по кредиту.

В Аргентине сложилось тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял ставку до рекордных 60% на фоне падения песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару. Ранее стало известно, что Аргентина может получить от МВФ дополнительный кредит в 3-5 миллиардов долларов к одобренным в июне 50 миллиардам.

"Фонд сейчас заканчивает работу по формальной проверке предложения, завтра (в среду) оно будет вынесено на формальную дискуссию, и если не произойдет ничего экстраординарного, то завтра вечером мы сможем его озвучить", — приводит портал Infobae заявление министра.

Во вторник Духовне встретился в Нью-Йорке с главой МВФ Кристиной Лагард.

По его мнению, нового кредита будет достаточно для выплат в рамках долговых обязательств страны в 2019–2020 годах.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 миллиардов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.