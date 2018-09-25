Катар обвинил соседей в параличе совета арабских стран Персидского залива

ООН, 25 сен — РИА Новости. Нелогичные действия аравийских стран, которые ввели блокаду против Катара, привели к параличу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявил во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Эти нелогичные действия привели к параличу эффективно работавшей организации — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и нанесли урон единству арабских стран Залива", — отметил Аль Тани, напомнив, что соседи Катара разорвали с ним отношения из-за несправедливых сфабрикованных обвинений.

По словам катарского правителя, эмират по-прежнему считает диалог лучшим способом решать конфликты с братскими странами. "Мы верим, что диалог без предварительных условий — это идеальное решение конфликтов с братскими странами", — добавил Аль Тани.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. В ответ на это Доха заявила, что такие действия вызваны завистью к ее экономическим успехам.