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Президент Финляндии призвал усилить борьбу с изменением климата

(обновлено: 21:55 25.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё, архивное фотоПрезидент Финляндии Саули Ниинистё, архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Усилить борьбу с изменением климата призвал президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
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"Изменение климата является ярким примером необходимости скорейших глобальных действий… До сих пор добровольных взносов государств-участников Парижского соглашения недостаточно для того, чтобы глобальная температура повышалась значительно ниже двух градусов Цельсия. Мы должны делать гораздо больше и быстрее", — отметил Ниинистё.

Он обратил внимание, что Финляндия — как северная страна, наблюдает последствия потепления гораздо отчётливее других стран.

"Это не только региональная проблема, поскольку она создает угрозу для всей глобальной климатической системы. Одним из важных факторов ускорения таяния льда в Арктике являются выбросы черного углерода. Уменьшение содержания черного углерода, который оседает на лед, будет иметь непосредственные положительные последствия для предотвращения таяния. Обязательство ограничить эти выбросы будет одной из ключевых целей Арктического саммита, Финляндия, как нынешний председатель Арктического совета, готова принять саммит у себя", — рассказал президент.

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Без решения климатической проблемы будут возникать дальнейшие проблемы в миграции населения, считает Ниинистё.

"Без смягчения последствий изменения климата будет дальнейшее увеличение миграционных потоков…. Поэтому я приветствую Глобальный договор о миграции, и я буду на конференции, чтобы подписать его в Марракеше в декабре", — рассказал финский президент.

Он уверен, что международное сообщество должно продолжить предотвращать военные конфликты.

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© AFP 2018 / Saul Loeb
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"Нас продолжают преследовать полномасштабные войны, конфликты различной интенсивности и нарушения международного права. Они постоянно напоминают нам об огромных человеческих страданиях. Мы, международное сообщество, должны быть настойчивее в наших усилиях по разрешению постоянных конфликтов, независимо от того, насколько глубоко укоренились и насколько долговечны они", — отметил Ниинистё.

Он высоко оценил попытки мирного урегулирования на Корейском полуострове.

"Нас вдохновили недавние попытки наладить подлинный диалог между Корейской Народно-Демократической Республикой и международным сообществом. Стремление предпринять шаги в направлении мирного разрешения на Корейском полуострове должно поддерживаться. Успешный результат в этом регионе может стать мощным примером нераспространения и разоружения в других местах", — отметил президент Финляндии.

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Он также обратил внимание на необходимость всех стран в соблюдении прав человека.

"Поскольку мы отмечаем 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, ее важность в международном порядке заслуживает особого внимания. Права человека не только защищают человека, но и помогают нам предотвращать конфликты, строить устойчивый мир и ускорять развитие. Если мы серьезно относимся к правам человека, необходимы механизмы подотчетности за преступления против международного права. Преступники должны быть преданы суду. Финляндия призывает все государства-члены и Генерального секретаря последовательно соблюдать права человека, недискриминацию и гендерное равенство, стоящие на повестке дня ООН", — отметил Ниинистё.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.

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