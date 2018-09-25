Эрдоган в ходе визита в ФРГ обсудит Сирию с Меркель и Штайнмайером

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Германию 27-29 сентября обсудит с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель двусторонние и международные проблемы, прежде всего, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию по приглашению президента Штайнмайера 27-29 сентября. Он встретится с Штайнмайером, а также с Меркель. В ходе переговоров будет обсуждаться сотрудничество в области экономики, безопасности, обороны, культуры и социальной сферы, а также проблемы, связанные с проживанием турецкого сообщества в Германии. Кроме того, планируется обсуждение вопросов, связанных, прежде всего, с ситуацией в Сирии, сотрудничеством двух стран в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предметом переговоров Эрдогана в Германии также станут отношения Турции с ЕС.

"Это будет первым официальным визитом президента Турции в Германию за последние семь лет… Ожидается, что Эрдоган проведет ряд встреч с представителями общественных организаций, главами ведущих турецко-немецких компаний. Кроме этого, в Кёльне наш президент примет участие в церемонии открытия мечети", — говорится в сообщении.