ДУБАЙ, 25 сен — РИА Новости. Подданный Великобритании азиатского происхождения предстал перед судом первой инстанции в Дубае за агрессивное поведение в отношении полицейского в международном аэропорту Дубая, сообщает во вторник издание Khaleej Times.

Инцидент произошел 14 июля, с тех пор подсудимый пребывает в заключении.

Тридцатисемилетний мужчина стал вести себя агрессивно в отношении персонала при посадке на рейс в Великобританию, отказываясь ждать проверки посадочного билета. Когда на место прибыл полицейский, пассажир наступил ему на ногу и толкнул его, а также пригрозил стражу порядка и оскорбил его. После этого мужчина стал снимать пассажиров и персонал на мобильный телефон.

Мера пресечения будет обнародована на заседании 11 октября.