Вице-спикер ГД возглавит делегацию на церемонии прощания с лидером Вьетнама

Солдатский караул перед дверями морга Национального военного госпиталя в Ханое, где предположительно находится тело президента Вьетнама Чан Дай Куанга. 21 сентября 2018

Солдатский караул перед дверями морга Национального военного госпиталя в Ханое, где предположительно находится тело президента Вьетнама Чан Дай Куанга. 21 сентября 2018

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова возглавит российскую делегацию на церемонии прощания со скончавшимся в пятницу президентом Вьетнама Чай Дай Куангом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ханое.

"На похороны приедет вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, она посетит Вьетнам с 26 по 28 сентября", — рассказали в дипмиссии.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя. Как сообщила ранее местная газета VnExpress со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Вьетнама, политик скончался от редкого вирусного заболевания, вылечить которое полностью невозможно.