Европейский центральный банк не участвует в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Мария Князева. Монетарный регулятор еврозоны Европейский центральный банк (ЕЦБ) не участвует в переговорах об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на слушаниях в комитете Европарламента.
"ЕЦБ не является участником переговоров… Мы зависим от их итогового результата", — сказал он.
Переговоры с Британией от имени 27 остающихся в Евросоюзе государств, в число которых входят и все 19 стран еврозоны, ведет член Еврокомиссии Мишель Барнье по мандату от этих государств ЕС.
В ЕС звучат разговоры о том, что "развод" сторон может произойти и без соглашения. Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться на случай, если законодательство и соглашения ЕС перестанут применяться к и в Великобритании уже с момента Brexit. ЕК дала ряд сценариев.
Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.