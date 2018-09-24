Европейский центральный банк не участвует в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Мария Князева. Монетарный регулятор еврозоны Европейский центральный банк (ЕЦБ) не участвует в переговорах об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на слушаниях в комитете Европарламента.

"ЕЦБ не является участником переговоров… Мы зависим от их итогового результата", — сказал он.

Переговоры с Британией от имени 27 остающихся в Евросоюзе государств, в число которых входят и все 19 стран еврозоны, ведет член Еврокомиссии Мишель Барнье по мандату от этих государств ЕС.

Как следует из заявлений Евросоюза, Великобритания и ЕС в ближайшие недели должны успеть решить ряд важных вопросов об условиях "развода", среди которых и проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией. Такая спешка вызвана необходимостью, чтобы соглашение об условиях отделения страны от союза прошло все процедуры ратификации в ЕС и Британии и вступило в силу до Brexit — 29 марта 2019 года.

В ЕС звучат разговоры о том, что "развод" сторон может произойти и без соглашения. Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться на случай, если законодательство и соглашения ЕС перестанут применяться к и в Великобритании уже с момента Brexit. ЕК дала ряд сценариев.

Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения об условиях "развода" до 30 марта 2019 года и, следовательно, завершение применения законодательства ЕС и его соглашений к Британии лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть с 1 января 2021 года.

Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.