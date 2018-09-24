Трамп опечален публикациями о скрытной слежке за собой замгенпрокурором США

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "печальными" сообщения СМИ о попытке заместителя генпрокурора Рода Розенстайна отстранить его от власти с помощью скрытной записи его слов и Двадцать пятой поправки к Конституции США о недееспособности главы государства, Трамп намерен изучить все факты и уже после расследования принять решение о том, уволить или оставить Розенстайна на его посту.

"Это очень грустная история, и мы изучаем ее, это очень печальная история", — сказал Трамп в интервью радио WTAM.

Отвечая на вопрос собеседника о том, планирует ли он уволить Розенстайна, Трамп сказал, что не хочет это комментировать, пока не получит "все факты". "Мы изучаем (факты — ред.), и я приму решение позже, (сейчас) у меня нет фактов", — сказал он.

Трамп также напомнил, что не назначал Розенстайна на его должность в минюсте, подчеркнув, что "я не был вовлечен (в процесс назначения — ред.), он был принят на работу (генпрокурором США — ред.) Джеффом Сешнсом".

Президент США напомнил о своих заслугах, которые, по его словам, не получают должного освещения в СМИ. В числе своих достижений он отметил состояние экономики, прогресс в диалоге с КНДР и прошедшие в Хельсинки переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью о том, что первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн предлагал весной 2017 года отстранить президента Дональда Трампа от власти с помощью скрытной записи его слов и Двадцать пятой поправки к Конституции США о недееспособности главы государства.

По данным издания, в разговорах с чиновниками минюста и сотрудниками ФБР Розенстайн предлагал записать слова Трампа в Белом доме, показав "хаос" в управлении страной, а затем заявить, что Трамп неспособен выполнять свои обязанности. Двадцать пятая поправка предусматривает, что в случае недееспособности президента его полномочия переходят вице-президенту. Сам Розенстайн позже назвал статью "неточной и фактически неверной".