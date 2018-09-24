"Общие корни": на Украине возмутились из-за учебника русского языка

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские пользователи Сети возмутились из-за учебника русского языка, в котором говорится об общих корнях россиян и украинцев. На учебное пособие обратила внимание пользователь Facebook Евгения Бобрик.

"Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями. Украинцы и русские, населяющие эти страны, — славяне", — в частности, говорится в учебнике для пятого класса, который автор поста обнаружила у своего ребенка, учащегося одной из киевских школ.

"В Минобразования все нормально себя чувствуют? Это так должно быть?" — возмутилась она. Женщина также отметила, что на Украине пятый год идет война.

Многим комментаторам не понравилось, что ребенок вообще изучает русский язык.

"Вы имеете полное право его не учить", — отметил один из пользователей.

В комментариях также предложили сообщить об учебнике писательнице Ларисе Ницой, которая неоднократно устраивала скандалы из-за русскоговорящих продавцов, проводников в поездах и сотрудников СБУ.

"Вместо того чтобы кассирш воспитывать, пусть проявит себя там, где надо", — высказалась одна из пользователей.

Другие посоветовали поговорить с директором школы.

"Спросите: а чего же такие учебники нашим детям выдают?" — написали в комментариях.

Автору записи также указали, что этот учебник издательства "Ранок" был издан в 2005 году и его уже нельзя использовать в школах.

Украинские власти нередко критиковали за языковую политику. Так, в Венгрии, Румынии и России заявляли, что принятый в сентябре 2017 года закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, нарушает их права, а также конституцию и международные обязательства Украины.