Трамп в ООН призвал к международному сотрудничеству по борьбе с наркотиками

ООН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в штаб-квартире ООН, призвав к международному сотрудничеству по борьбе с наркотиками.
По словам Трампа, смертность от наркотиков между 2000 и 2015 годами выросла в глобальном масштабе на 60%.
"В США мы принимаем агрессивные меры, охраняя наши границы, поддерживая правоохранительные органы, направляя рекордные ассигнования на (борьбу) с кризисом с употреблением опиатов", — добавил президент США.
Трамп также отметил "огромный потенциал" ООН в борьбе с наркотиками. "Этот потенциал огромен, и он постепенно реализуется — медленно, но верно", — сказал он.