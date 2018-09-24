Медведчук оценил инициативу о переносе переговорной площадки по Донбассу

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что Киев может перенести площадку переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Вашингтон, однако такое решение не принесет никакой пользы.
"Не исключаю, что Киеву удобнее вести переговоры по Донбассу сразу в Вашингтоне. Однако прежде, чем выдвигать такие идеи, не мешало бы задаться простым вопросом: а состоится ли диалог? Прибудут ли туда представители ОРДО и ОРЛО? Или они на переговорах по Донбассу профнепригодным и ограниченным чиновникам от украинской дипломатии только мешают?.. Никакой пользы от подобных путешествий не будет", — приводит позицию Медведчука его пресс-служба в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.