Медведчук оценил инициативу о переносе переговорной площадки по Донбассу

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что Киев может перенести площадку переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Вашингтон, однако такое решение не принесет никакой пользы.

В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Не исключаю, что Киеву удобнее вести переговоры по Донбассу сразу в Вашингтоне. Однако прежде, чем выдвигать такие идеи, не мешало бы задаться простым вопросом: а состоится ли диалог? Прибудут ли туда представители ОРДО и ОРЛО? Или они на переговорах по Донбассу профнепригодным и ограниченным чиновникам от украинской дипломатии только мешают?.. Никакой пользы от подобных путешествий не будет", — приводит позицию Медведчука его пресс-служба в Facebook.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.