Глава МИД КНДР вылетел в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо вылетел в понедельник в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в воскресенье в США для участия в Генассамблее и встречи с американским президентом Дональдом Трампом вылетел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.