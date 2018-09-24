Глава МИД КНДР вылетел в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 10 апреля 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо вылетел в понедельник в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Ли Ён Хо покинула Пхеньян 24 сентября для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в США для участия в Генассамблее и встречи с американским президентом Дональдом Трампом вылетел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.