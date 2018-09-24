В США арестовали владельца компании, продающей чертежи оружия для 3D-печати

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владелец компании Defense Distributed, продающей чертежи оружия для 3D-печати, Коди Уилсон помещен под стражу в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве по отношению к несовершеннолетней, сообщает издание USA Today со ссылкой на заявление суда.

Ранее Уилсон сообщил на пресс-конференции, что его компания начала продавать чертежи оружия, которое, предположительно, можно напечатать на 3D-принтере, после того, как суд запретил публиковать чертежи онлайн. Компания распространяет чертежи самодельной винтовки типа AR-15, утверждая, что себестоимость производства не превысит 10 долларов за штуку.

Как сообщает издание, Уилсон в пятницу был арестован на Тайване, после чего его экстрадировали в США и поместили под стражу в тюрьму города Хьюстон, штат Техас. Служба федеральных маршалов привезла Уилсона в Техас, чтобы он предстал перед судом по обвинению в выплате 500 долларов девушке в обмен на интимную связь.

В июле 2018 года власти США разрешили публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере, после чего против них подали иск генеральные прокуроры десяти штатов. Первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере, изобрел американский оружейник-энтузиаст, основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон. В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели "Освободитель", а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно.

Министерство юстиции уже на протяжении ряда лет судится с Defense Distributed, которая размещала на своем сайте инструкции по распечатке пластиковых пистолетов на 3D-принтерах. В США существует закон, согласно которому все огнестрельное оружие должно производиться таким образом, чтобы его различали металлодетекторы. Разработчики пластиковых пистолетов обходили закон, добавляя в конструкцию пистолета железную накладку, однако эта деталь была съемной и не требовалась для того, чтобы пистолет мог выполнять свои функции. Таким образом, инструкция годилась и для производства пистолетов, которые нельзя обнаружить металлодетектором.